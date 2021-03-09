России в Норвегии пожелали «скатертью дорога»

Когда в конце Великой Отечественной войны наши войска вступили на часть освобождаемой территории Норвегии, местные жители по незнанию приветствовали советских солдат плакатом «Скатертью дорога». Нечто подобное, но с умыслом случилось и с российской корпорацией «Трансмашхолдинг». Вернее — с её международным подразделением TMH international, четверть которого принадлежит французскому капиталу.

Дело в том, что российский бизнес вознамерился приобрести в соседней северной стране актив Rolls-Royce Group — завод по производству дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines. Приобрести с благой целью, вписывающейся во все экологические тренды, ради создания семейства двигателей с нулевым балансом выброса углеводорода. Но местный Минюст заморозил сделку под предлогом угрозы национальной безопасности: мол, это предприятие время от времени выполняет заказы флота.

А что, собственно, можно было ожидать от страны, на территории которой только что расположились американские бомбардировщики В-1, которые уже совершают полёты в районе базы наших стратегических ядерных подлодок? А по телевидению демонстрируют фильм о мифической оккупации страны российскими войсками. Тут и фабрика чипсов, заинтересуй она русских, неминуемо приобрела бы вид форпоста национальной обороны.

Собственно, мы прекрасно помним, как ещё до Крыма и украинского «майдана» американцы заблокировали покупку тогда ещё Сбербанком немецкого автомобилестроительного концерна Ореl под тем предлогом, что там в производстве использовались некие американские технологии. Причём изначально сделку поддержала даже сама канцлер ФРГ Меркель. Но против американского лома не нашлось достойного приёма. И уже было ясно, что Западу нужны российские деньги, массово выводящиеся в офшоры, но отнюдь не участие нашего бизнеса в высокотехнологичном мировом разделении труда. Эта сфера оказалась под полным табу.

Rolls-Royce plc/flickr.com

Конечно, протесты и призывы к разуму в этой сфере бесполезны. Тут не до столь любимых Михаилом Горбачевым общечеловеческих ценностей. Другое дело, если за выводимыми капиталами в офшоры, находящиеся под американской юрисдикцией, будет установлен жёсткий контроль. Но главный ответ должен быть в другом.

Руководство Siеmens грозило России прервать все технологические контакты, когда немецкие газовые турбины были направлены в Крым для срочного строительства тепловой электростанции на полуострове, попавшем в украинскую блокаду. Но как только была испытана столь же мощная турбина отечественного производства, тон сменился на диаметрально противоположный. Тут же выяснилось, что наши технологи раньше просто не получали заказ на подобную разработку. До поры до времени проще было купить.

Давайте вспомним историю недавнего создания целого прорывного семейства турбовентиляторных двигателей ПД-14 с тягой на взлёте от восьми до 16 тонн. Именно ими теперь можно будет на годы вперёд оснащать и новые гражданские лайнеры, и вертолёты следующего поколения. Даже западные эксперты не скрывают своего удивления и восхищения такой комплексной разработкой.

А ведь ещё совсем недавно казалось, что для создания новых российских гражданских самолетов всё можно купить, включая и двигатели Rolls-Royce. Вот только из-за таких «общечеловеческих» иллюзий постановка на конвейер нашего нового среднемагистрального лайнера МС-21 задерживается на несколько лет. А ведь изначально казалось, что его нужно просто оснастить английскими двигателями, японским углеволокном, европейской авионикой.

Так что, видимо, и двигатели с нулевым выбросом углерода у нас создать можно. А там, глядишь, и норвежский завод перестанет быть оборонным объектом. Вот только инвестировать надо, прежде всего, в собственную промышленность и НИОКР.