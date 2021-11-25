России порекомендовали установить тесный контакт с Европой

России стоит установить тесный контакт со странами Европы, чтобы избежать войны с США, заявил военный эксперт Юрий Кнутов «Царьграду». Такой союз позволит снизить напряжение, так как Европа способна повлиять на США: в европейских странах осознают, что война обернётся катастрофой для континента.

Это в первую очередь Италия, Австрия, Венгрия, отчасти пока ещё Германия. И в какой-то степени Франция, — перечислил Кнутов вероятных союзников.

Он добавил, что России также нужно укрепить мощь армии в Западном и Южном военных округах, которые находятся поблизости к границе с Украиной. Также, по мнению Кнутова, необходимо усилить сотрудничество с Китаем. Он, как и Россия, выступает за многополярный мир, поэтому сотрудничество послужит сдерживающим фактором для США. К примеру, можно устроить совместные военные учения.

Эксперт отметил, что Россия не намерена ни на кого нападать.

Ранее США пообещали без колебаний действовать против России в случае её «вредной» деятельности близ границы с Украиной. По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, в ближайшие дни Штаты планируют провести новые консультации на тему военной активности РФ у границ Украины с международными партнёрами, включая линию НАТО.