https://static.news.ru/photo/d6673788-62ea-11ea-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался в поддержку поправки в Конституцию, согласно которой действующий президент России Владимир Путин сможет выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

По мнению градоначальника, фигура лидера государства на фоне многочисленных кризисов обязательно должна быть сильной. А президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может.

Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны, — написал Собянин на своём персональном сайте.

Он добавил, что в соответствии с поправками речь идёт о президенте, наделённом иными, чем ранее, полномочиями. Кроме того, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации, Конституционным судом и по которым будет проведено всенародное голосование, уточняет «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, поправка об обнулении президентских сроков действующего российского лидера Владимира Путина внесена в Госдуму. Документ предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий срок, который лицо занимает на момент вступления данной поправки в силу.

Сам Путин, выступая в Госдуме, заявил, что безальтернативные выборы президента не нужны стране, этот процесс должен быть конкурентным и открытым.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию России. По её мнению, после вступления в силу обновлённого основного закона страны у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ.