«России и Украине нужен мир»: Володин о «группе дружбы» с киевской Радой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал вопрос председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к депутатам Верховной рады о том, почему бы им не приехать в Госдуму на переговоры.

Ранее Медведчук назвал создание «группы дружбы» между парламентариями России и Украины важным шагом к нормализации отношений.

Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет. В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался Министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства, — написал Володин.

Он подчеркнул, что России и Украине нужен мир, а США и странам Европы не нужна ядерная война. Также спикер парламента призвал стороны к диалогу, основанному на принципах взаимоуважения и интересах граждан.

Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех, — заключил Володин.

Ранее Володин заявил, что диалог между Россией и Украиной является единственным верным путём разрешения ситуации. Он пригласил Медведчука и его коллег-депутатов Верховной рады, состоящих в «группе дружбы», в Государственную думу, чтобы принять участие в диалоге, направленном на обсуждение актуальных вопросов и «выработку решений в рамках парламентского измерения».