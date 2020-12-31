Зыгарь рассказал о периоде, когда Россией фактически никто не руководил

https://static.news.ru/photo/425a7730-4b79-11eb-86e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

С 1996 по 1999 год в России фактически не было президента, несмотря на то что формально лидером государства считался Борис Ельцин. Такое мнение высказал журналист и писатель Михаил Зыгарь.

По его убеждению, в тот исторический период, предшествовавший правлению Владимира Путина, в стране сложился властный вакуум.

Работоспособность же Ельцина в те годы приходилось «имитировать», уверен Зыгарь. Приближённые президента «не только сымитировали то, что Ельцин жив, бодр, здоров и продолжает работать с документами, но и протянули это долго — сначала до второго тура, потом до инаугурации». Журналист отметил, что и впоследствии окружению в Кремле имитировали, что Ельцин остаётся полноценным президентом.

Это, мне кажется, очень важная во многом, может, и трагедия, что несколько лет после тех выборов 1996 года Россия оказалась и без той власти, которую она выбрала, и во многом без масштабного человека во главе, который мог бы осуществлять какую-то дальновидную программу, — заявил Зыгарь в интервью «Комсомольской правде».

Он также высказал мнение, что человек, который мог бы сменить действующего лидера страны на тот момент, — это депутат Госдумы Александр Лебедь. Однако за это он был «зачищен» главой администрации президента Анатолием Чубайсом. Другой претендент — председатель правительства Виктор Черномырдин — не мог сменить главу из-за обещания Ельцину не выходить на первый план.

Ранее соратник первого президента России, бывший главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич рассказал, кто виноват в распаде СССР. По его мнению, это был сам Ельцин, который мечтал встать во главе страны. По словам Коротича, Ельцин очень хотел стать президентом. Он добавил, что участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.