Программу снятия ограничений из-за COVID-19 подготовят до 29 апреля

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля подготовить концепцию смягчения ограничений, которые были введены из-за COVID-19.

Документ гласит, что ведомство и Голикова должны будут «завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений <…> в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ».

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве введут поэтапное снятие ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, если будет прослеживаться положительная динамика по числу новых случаев заражения коронавирусом, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.