Роспотребнадзор предложил возобновить полёты в Европу и Китай

https://static.news.ru/photo/f80d8c9e-c1d5-11ea-add3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения. Это Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с письмом ведомства в адрес Минтранса и Росавиации. Как считают специалисты Роспотребнадзора, указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД разработать список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе (всего их будет два).

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов, писал NEWS.ru.