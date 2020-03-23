Соцсеть Instagram и видеохостинг YouTube проигнорировали требование Роскомнадзора удалить ложную информацию о распространении коронавируса в России.
По версии ведомства, фейки «создали угрозу массового нарушения общественного порядка».
Роскомнадзор нашёл фейки на информационных сайтах «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», а также в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube. Все ресурсы, кроме двух последних, удалили ложную информацию по требованию Генпрокуратуры,
Как писал NEWS.ru, Следком 23 марта начал доследственную проверку по факту распространения фейков о заболевании. Следователи считают, что ложные сообщения о количестве заболевших способствуют панике в стране.
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