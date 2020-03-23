https://static.news.ru/photo/313de128-6d1a-11ea-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Соцсеть Instagram и видеохостинг YouTube проигнорировали требование Роскомнадзора удалить ложную информацию о распространении коронавируса в России.

По версии ведомства, фейки «создали угрозу массового нарушения общественного порядка».

Роскомнадзор нашёл фейки на информационных сайтах «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», а также в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube. Все ресурсы, кроме двух последних, удалили ложную информацию по требованию Генпрокуратуры, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Следком 23 марта начал доследственную проверку по факту распространения фейков о заболевании. Следователи считают, что ложные сообщения о количестве заболевших способствуют панике в стране.