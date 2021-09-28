Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких каналов RT на YouTube

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Снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на YouTube в максимально короткие сроки потребовал Роскомнадзор. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном Google.

Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, о чём проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения, — гласит сообщение ведомства.

Действия YouTube в отношении каналов RT Госкомнадзор рассматривает в качестве проявления цензуры и считает это недопустимым. В ведомстве подчёркивают, что подобные шаги нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса».

В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.