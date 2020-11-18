Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьёва в тренды YouTube

https://static.news.ru/photo/dff499e0-29c2-11eb-b893-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьёв LIVE» российского журналиста Владимира Соловьёва. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там указали на то, что с октября видеоматериалы репортёра не попадают в раздел «В тренде», в то время как ранее это происходило регулярно.

Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории, — оценили ситуацию в Роскомнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что видеохостинг «обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ».

Это не первый виток спора между российским надзорным ведомством и американской корпорацией. Так, несколькими днями ранее Роскомнадзор обратился к Google с требованием обеспечить беспрепятственный доступ к фильму «USA: Up in arms», размещённому на YouTube-канале российской телекомпании RT.

После того как площадка запретила выпуск документального журналистского расследования, посвящённого крушению рейса MH17, в Министерстве иностранных дел России обвинили видеохостинг в модерации по политическим мотивам. Однако в Google эти упрёки отвергли.

Что касается «Соловьёв LIVE», то минувшим летом, как писал NEWS.ru, он стал лидером рейтинга YouTube-каналов по цитируемости в отечественных СМИ. За три месяца, с июня по август, на него ссылались более 3,5 тысячи раз.