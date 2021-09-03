Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:33, 06 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» с помощью технических средств противодействия угрозам. Об этом сообщил в Telegram-канале соратник Алексея Навального Леонид Волков.
«Умное голосование» — последний незаблокированный сайт оппозиционера Алексея Навального, он создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.
Они реально мечтают об одном — чтобы люди не услышали наших рекомендаций по консолидированному протестному голосованию. Мы можем в этой борьбе победить, — заявил Волков о причинах блокировки.
Ранее суд запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Это связано с тем, что наименование совпадает с товарным знаком, зарегистрированным в июне 2021 года компанией «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём.