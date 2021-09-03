Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Шерин заявил NEWS.ru, что в НАТО предпочтут войну с Россией, нежели с Китаем, объясняя это населением КНР (1,4 млрд человек) и фактическим статусом первой экономики мира. Парламентарий также усомнился в нанесении ядерного удара по Украине в случае вооружённого конфликта в Восточной Европе.

При чём тут ядерное оружие? Мы что, по Украине ядерный удар будем наносить? Там достаточно скафандр снять с ЧАЭС, а тут ядерный удар. Свою же территорию будет заражать? Люди, когда...