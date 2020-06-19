Роскачество предупредило о мошенниках в Сети в период голосования

Специалисты Роскачества призвали москвичей и нижегородцев быть бдительными в период электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. По их мнению, ситуацией могут воспользоваться мошенники.
Они способны организовать фишинговые рассылки или создать сайты-однодневки, которые будут обещать выигрыши призов. Россияне могут стать жертвами их обмана, поскольку в период голосования будут проводиться официальные лотереи,
Специалисты советуют обращать внимание на то, откуда пришло электронное письмо, поскольку мошенники стараются делать адреса своих сайтов похожими на оригинальные.
Если у вас есть учётная запись на сайте, на котором у вас новое сообщение, залогиньтесь вручную в браузере и проверьте, действительно ли сообщение там есть. Если это не так, то полученное вами электронное письмо, скорее всего, было направлено мошенником, — пояснили в Роскачестве.
Эксперты добавили, что легальные организации крайне редко запрашивают банковские данные. Такие запросы лучше проигнорировать или тщательно проверить их подлинность. Также не стоит обращать внимания на вложения в письмах с незнакомых адресов. Там мошенники обычно прячут вирусы, отметили специалисты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве случаи принуждения к участию в электронном голосовании не подтвердились. Об этом заявил руководитель городского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух. По его словам, все полученные жалобы были тщательно проверены и в итоге оказались вбросами. Со стороны работодателей отмечается назойливое информирование, но не более.
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