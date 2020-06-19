Роскачество предупредило о мошенниках в Сети в период голосования

https://static.news.ru/photo/3ccb11e6-b1f8-11ea-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества призвали москвичей и нижегородцев быть бдительными в период электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. По их мнению, ситуацией могут воспользоваться мошенники.

Они способны организовать фишинговые рассылки или создать сайты-однодневки, которые будут обещать выигрыши призов. Россияне могут стать жертвами их обмана, поскольку в период голосования будут проводиться официальные лотереи, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество. В организации предполагают, что также возможно появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».

Специалисты советуют обращать внимание на то, откуда пришло электронное письмо, поскольку мошенники стараются делать адреса своих сайтов похожими на оригинальные.

Если у вас есть учётная запись на сайте, на котором у вас новое сообщение, залогиньтесь вручную в браузере и проверьте, действительно ли сообщение там есть. Если это не так, то полученное вами электронное письмо, скорее всего, было направлено мошенником, — пояснили в Роскачестве.

Эксперты добавили, что легальные организации крайне редко запрашивают банковские данные. Такие запросы лучше проигнорировать или тщательно проверить их подлинность. Также не стоит обращать внимания на вложения в письмах с незнакомых адресов. Там мошенники обычно прячут вирусы, отметили специалисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве случаи принуждения к участию в электронном голосовании не подтвердились. Об этом заявил руководитель городского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух. По его словам, все полученные жалобы были тщательно проверены и в итоге оказались вбросами. Со стороны работодателей отмечается назойливое информирование, но не более.