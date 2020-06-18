Росгидромет: аномальная жара оставила Москву

https://static.news.ru/photo/4e08e804-b174-11ea-beb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в столице прекратит бить исторические максимумы после 18 июня, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам синоптика, несколько дней в Москве фиксировали температурные рекорды. Державшийся с 1895 года максимум должен был обновиться и 18 июня, но накрывшие столицу облака и начавшийся дождь помешали воздуху прогреться выше 31,3 градуса.

Думаю, что по Москве уже больше рекордов не будет до конца месяца, — отметил Варакин в комментарии РИА Новости.

Температура в центре Москвы успела подняться выше 30 градусов.

Как писал NEWS.ru, с начала недели в европейской части России установилась аномальная жара. Среднесуточные температуры поднялись на 5–7 градусов выше нормы. Специалисты Росгидромета предупредили россиян о повышении солнечной активности и призвали оставаться дома после полудня.