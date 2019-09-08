Депутат ГД от партии «Единая Россия» Михаил Романов назвал обвинения о якобы противоправных действиях с его стороны на выборах в Санкт-Петербурге недостоверной информацией.
Я считаю это просто недостоверной информацией, — сказал Романов, отвечая на вопрос.
Политик добавил, что видел информацию о нарушениях только в Telegram-канале, но отметил, что она недостоверная, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова заподозрила депутата Романова в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге.