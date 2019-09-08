https://static.news.ru/photo/41195ffc-d209-11e9-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vybor2019.sevastopol.su

Депутат ГД от партии «Единая Россия» Михаил Романов назвал обвинения о якобы противоправных действиях с его стороны на выборах в Санкт-Петербурге недостоверной информацией.

Я считаю это просто недостоверной информацией, — сказал Романов, отвечая на вопрос.

Политик добавил, что видел информацию о нарушениях только в Telegram-канале, но отметил, что она недостоверная, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова заподозрила депутата Романова в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге.