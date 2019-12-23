Несколько дней различные телеканалы усиленно освещают жизнь и страдания социальных домов в городе Сочи, которые изначально предназначались ветеранам. Но, как сообщил напрямую президенту журналист Сергей Комков, они давно «стараниями» и небрежением местных властей превратились буквально в трущобы. И это в год, когда страна готовится с большой помпой отметить 75-летие Великой Победы.

Уже на самой пресс-конференции было видно, насколько новые вводные неприятны Владимиру Путину, который тут же отреагировал: мол, он не в курсе, но распорядится разобраться. И журналисты гурьбой отправились в нашу летнюю столицу, почувствовав привкус местной сенсации.

А надо сказать, что в последние недели на краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева одна за другой стали сыпаться неожиданные напасти. Притом, что еще совсем недавно некоторые знатоки политических интриг намекали, что его-то ждут на немалой должности в Москве. И тут, на тебе: состоялся тот самый разговор на совещании в Армавире Кондратьева с его заместителем Алексеенко при невыключенном микрофоне. Это, кто не помнит, когда заместитель, употребляя не совсем парламентские выражения, сообщил своему шефу, что «Единая Россия» окончательно сдохла». Причем «сдохла» она как-то невовремя. Буквально накануне нового партийного съезда.

Потом пошли сообщения о странных маневрах вокруг местного земельного фонда. И даже о попытках покуситься якобы на латифундии бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Словом, по ряду параметров губернатор, видимо, подвис со своим новым назначением. И более того, в разного рода политологических выкладках Кондратьева стали представлять как одного из возможных отставников при новой волне зачистки непопулярных губернских властителей. В лучшем случае, уже грядущей весной. А тут еще появился Сергей Комков, редактор мало кому известного издания, но со своим пафосным разоблачением.

И вот тут, судя по всему, представители краевой администрации совершили еще одну ошибку. Вместо того, чтобы со скоростью легендарного ямайского спринтера Усейна Болта ринуться исправлять возможные упущения, чиновники разослали пресс-релиз, утверждающий, что никаких ветеранов в тех домах нет. И что, тем более, никого оттуда не выселяли. Релиз тот распространили некоторые крупные информационные агентства. Но лучше бы они этого не делали. Журналисты на месте взяли интервью и у ветеранов, которым приходят огромные счета за обслуживание их жилья, и у выселенной из этого дома вдовы участника войны. Возникла классическая ситуация унтер-офицерской вдовы.

Какие выводы будут сделаны на основе массива накопившихся скандальных ситуаций, и как быстро они будут сделаны, сказать, наверное, никто не решится. Но то, что совокупность событий явно подтолкнет аналитиков к уменьшению шансов руководителя такого теплого края на политическую выживаемость, это очевидно. Хотя многие уверены, что новых губернаторских отставок не будет до окончания отопительного сезона. Правда, все равно ждать осталось совсем недолго.