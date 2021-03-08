Рогозин съязвил после слов советника главы МВД Украины об «ударе» по РФ

https://static.news.ru/photo/670f00e6-7fef-11eb-9c04-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин жёстко высмеял заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко об «ударе» Киева по Москве.

С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь, — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Ранее Поцелуйко заявил, что закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало «сильным ударом и потрясением» для России. Он также отметил, что Киев готов к возможному ответу Москвы, и заявил, что не сомневается — такой ответ обязательно будет.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, теперь они могут работать только в Сети.

Также санкции ввели против владельца этих СМИ, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Главой политсовета политической организации является Виктор Медведчук, которого связывают с российскими властями (он неоднократно встречался с официальными лицами РФ, в том числе президентом Владимиром Путиным).

По словам Зеленского, подобные меры были обусловлены пророссийской позицией телеканалов. Сами СМИ расценили действия руководства страны как расправу над неугодными медиа.