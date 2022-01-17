Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ранее занимавший должность постоянного представителя РФ при НАТО, сравнил Североатлантический альянс с обезьянами бандерлогами из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли». Фрагмент одноимённого мультфильма он опубликовал в своём Telegram-канале.

В подписи к видео Рогозин привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что рекордное продвижение Альянса на восток началось в 2014 году. Его целью стало сдерживание России.

«Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — процитировал Рогозин слова питона Каа, обращённые в мультфильме к бандерлогам.

Весной 2021 года президент РФ Владимир Путин также обращался к произведению Киплинга. Тогда он провёл аналогии между поведением ряда иностранных стран и шакала Табаки из английской книги.

Кроме того, в декабре 2011 года Путин в ходе прямой линии назвал оппозиционеров бандерлогами.