https://static.news.ru/photo/018b01fe-dfe9-11e9-862a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что нахождение с 2014 года под санкциями никак не мешает его работе с американскими и европейскими коллегами. По его словам, отказ США выдать ему визу он принял равнодушно.

Эти санкции — они бесполезны, непродуктивны. Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН, наверное, это совершенно неправильная ситуация, и тому будет дана необходимая оценка, — цитирует Рогозина « Интерфакс ».

Он добавил, что санкции не создают каких-либо проблем с точки зрения организации работы корпорации.

Ранее News.ru сообщал, что ситуация с невыдачей американских виз представителям российской делегации, которые собирались принять участие в сессии Генассамблеи ООН, заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, настало время задуматься о том, чтобы проводить важные международные мероприятия на более устойчивых площадках.