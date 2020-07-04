Родственник Путина стал лидером партии «Народ против коррупции»

https://static.news.ru/photo/ff5123e2-be17-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Роман Путин Фото: Яна Задорожная/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина, бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя Романа Путина выдвинули на должность председателя партии «Народ против коррупции».

Решение о назначении Путина будет принято 5 июля на съезде партии.

В сообщении, размещённом на сайте партии, говорится, что Роман Путин вступил в политическое объединение 21 июня. Он имеет большой опыт общественной и политической деятельности, а также в области государственной службы, является эффективным предпринимателем.

Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов, — следует из заявления.

Партия «Народ против коррупции» была создана для того, чтобы законными способами бороться с причинами и последствиями коррупции.

В марте NEWS.ru писал, что Роман Путин заявил о намерении создать собственную партию. По его словам, она будет основана на базе возглавляемого им движения «Люди дела», которое на тот момент уже привлекло 16 тысяч сторонников в разных регионах страны. Сообщалось также, что в 2021 году его партия намерена принять участие в выборах в Госдуму, а в сентябре 2020 года — и в региональных выборах.

Роман Путин является сыном двоюродного брата президента Игоря Путина. До этого он был оперативником ФСБ, а также советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.