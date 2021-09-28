Родные рассказали о состоянии задержанного в Праге россиянина Франчетти

Россиянин Александр Франчетти, задержанный по ордеру Украины в аэропорту Праги, находится в предварительном заключении в хороших условиях, он проводит время за чтением книг. Об этом в интервью РИА Новости сообщила его дочь Диа Франчетти.

Папа находится в хороших человеческих условиях, мы передаём для него всё, что ему нужно. Например, он попросил передать ему ещё книг, те, что у него были, он уже прочитал, — сообщила Диа Франчетти.

По её словам, отец любит читать, поэтому они готовят для него много книг — как русской литературы, так и мировой классики.

«Старик и море» Хемингуэя, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, произведения Джека Лондона. Ему будут переданы те книги, которые он любит, — рассказала дочь задержанного россиянина.

Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Накануне представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого — выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты, отметил он.

14 сентября городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу Александра Франчетти.