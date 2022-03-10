РКН потребовал Meta прокомментировать новые правила модерации контента

По требованию Роскомнадзора представители компании Meta должны в ближайшее время подтвердить или опровергнуть изменения правил модерации контента в социальных сетях в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее компания Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но не позволительны по отношению к гражданскому населению.

В ответ на решение Meta Роскомнадзор направил компании требование прояснить ситуацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооружённых сил России, сообщил глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, компании придётся подтвердить или опровергнуть появившуюся ранее информацию о снятии запрета на такого рода сообщения.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил страницу в Facebook. Он вёл свой аккаунт в течение нескольких лет. При этом никаких официальных комментариев глава Роскосмоса по этому поводу не давал.