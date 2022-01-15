РКН обратился к Meta с требованием разблокировать страницу делегации РФ

Роскомнадзор обратился к американской компании Meta с требованием в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальной странице делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам безопасности в соцсети Facebook, об этом 16 января сообщило ведомство на официальном сайте. Ранее Facebook заблокировал доступ к странице делегации, сославшись на запрещённый контент.

16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms [владелец Facebook] с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, а также объяснить причины их введения, — говорится в сообщении.

Руководитель делегации Константин Гаврилов сказал, что соцсеть ссылалась на якобы запрещённый материал, опубликованный на странице. По его словам, там публиковались только заявления руководства РФ и МИД.

В связи с произошедшим российская делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

Похожий случай произошёл в феврале 2021 года. Тогда страницу делегации РФ на переговорах в Вене заблокировал Twitter.

Ранее соцсеть Reddit и стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку экс-президента США Дональда Трампа. Тогда ещё главу Белого дома политические противники обвинили в разжигании ненависти, хотя сам Трамп это отрицал.