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«Рисуют ужасы»: Захарова рассказала, как Запад выставляет РФ агрессором

16:55, 14 марта 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Страны Запада исторически стараются выставить СССР и Россию как страну-агрессора. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это происходит из года в год.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1» Захарова заметила, что Запад создаёт образ России как страны, где не уважают права человека. И это носит исторический контекст.

Она также упомянула скандальную ситуацию вокруг публикации американской прессы о бесчинствах Красной Армии в Польше. Якобы советские солдаты убивали там монахинь в конце Второй мировой войны.

Для того, чтобы формировать здание, которое они называют «кровавый Кремль» и рисуют эти ужасы, им всё время нужны новые и новые кирпичи в фундамент, — сказала дипломат.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Мария Захарова считает, что публикация материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ ставит крест на мифе о независимой от политики прессы в королевстве.

Ранее сообщалось, что были обнародованы документы, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, согласно которым Лондон якобы через посредников поддерживал работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть блогеров в русскоязычном сегменте Сети для «создания условий по смене режима в России».

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