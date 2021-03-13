«Рисуют ужасы»: Захарова рассказала, как Запад выставляет РФ агрессором

Страны Запада исторически стараются выставить СССР и Россию как страну-агрессора. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это происходит из года в год.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1» Захарова
Она также упомянула скандальную ситуацию вокруг публикации американской прессы о бесчинствах Красной Армии в Польше. Якобы советские солдаты убивали там монахинь в конце Второй мировой войны.
Для того, чтобы формировать здание, которое они называют «кровавый Кремль» и рисуют эти ужасы, им всё время нужны новые и новые кирпичи в фундамент, — сказала дипломат.
Кроме того, как писал NEWS.ru, Мария Захарова считает, что публикация материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ ставит крест на мифе о независимой от политики прессы в королевстве.
Ранее сообщалось, что были обнародованы документы, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, согласно которым Лондон якобы через посредников поддерживал работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть блогеров в русскоязычном сегменте Сети для «создания условий по смене режима в России».