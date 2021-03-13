«Рисуют ужасы»: Захарова рассказала, как Запад выставляет РФ агрессором

https://static.news.ru/photo/6e5e7546-84ce-11eb-94db-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Страны Запада исторически стараются выставить СССР и Россию как страну-агрессора. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это происходит из года в год.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1» Захарова заметила , что Запад создаёт образ России как страны, где не уважают права человека. И это носит исторический контекст.

Она также упомянула скандальную ситуацию вокруг публикации американской прессы о бесчинствах Красной Армии в Польше. Якобы советские солдаты убивали там монахинь в конце Второй мировой войны.

Для того, чтобы формировать здание, которое они называют «кровавый Кремль» и рисуют эти ужасы, им всё время нужны новые и новые кирпичи в фундамент, — сказала дипломат.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Мария Захарова считает, что публикация материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ ставит крест на мифе о независимой от политики прессы в королевстве.

Ранее сообщалось, что были обнародованы документы, принадлежащие внешнеполитическому ведомству Великобритании, согласно которым Лондон якобы через посредников поддерживал работу так называемых независимых информационных изданий, а также сформировал тайную сеть блогеров в русскоязычном сегменте Сети для «создания условий по смене режима в России».