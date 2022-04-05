Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Информацию подтвердил высокопоставленный источник РИА Новости. При этом официальный текст приказа ещё не опубликован.

Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, — заявил собеседник агентства.

28 марта о присвоении звания Кадырову заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Он отметил, что таким образом власти отметили вклад политика в победу над международным терроризмом в Чечне. Соратник Кадырова тогда поздравил политика и назвал его «примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу». Позднее пресс-секретарь президента РФ заявил, что не видел приказа о присвоении главе Чечни нового звания.

Ранее Кадыров заявил, что в специальной операции России на Украине участвуют практически все мужчины из рода Кадыровых. По словам главы Чечни, бойцы успешно справляются с задачами и уверенными шагами проводят «дешайтанизацию» Украины.