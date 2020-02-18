https://static.news.ru/photo/df360a22-52a7-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российская сторона обратилась к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить на экстренной встрече, посвящённой теме виз, которая состоится после 23 февраля, сообщил представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что начальнику отдела МИД РФ по вопросам разоружения Константину Воронцову было отказано в выдаче визы Соединённых Штатов, из-за чего заседание Генассамблеи отложили на десять дней, передаёт ТАСС.

Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций, — заявил Небензя.

Как писал NEWS.ru ранее, ни одна из стран не стала возражать против решения комиссии ООН по вопросам разоружения перенести начало своей ежегодной сессии на десять дней.