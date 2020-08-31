РФ вышлет трёх сотрудников посольства Словакии в Москве

https://static.news.ru/photo/5685ba2c-eb74-11ea-b64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SlovakEmbassyRussia

Посла Словакии Петера Припутена вызвали в МИД РФ, где ему объявили о решении выслать из Москвы трёх словацких дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это решение было принято по принципу взаимности в связи с «безосновательной высылкой» в августе трёх дипломатических сотрудников посольства РФ в Словакии.

Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами, — цитирует «Политика сегодня» сообщение МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, о высылке из Братиславы трех российских дипломатов сообщили в МИД Словакии 10 августа. Премьер-министр республики Игор Матович заявил, что решение связано с прошлогодним убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Матович добавил, что Россия является торговым партнёром Словакии, а русские для словаков — братский народ, но в таких случаях и для друзей необходимо проводить «ограничительную черту».

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поприветствовала высылку российских дипломатов. По её словам, так в Братиславе защищаются от угроз, которые представляют «иностранные злоумышленники».