https://static.news.ru/photo/1e5bcd90-5f91-11ea-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Москва направила Риму официальный протест из-за обыска, который провели итальянские полицейские у российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведённым ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста, его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва, — цитирует ТАСС Захарову.

Российская сторона заявила также о негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между странами и выразила надежду, что подобные инциденты больше не произойдут, а «виновные в злоупотреблениях против спортсменов» будут наказаны.

Как писал NEWS.ru, Союз биатлонистов России (СБР) в связи с этими обысками написал открытое письмо в Международный союз биатлонистов (IBU). СБР видит в действиях итальянской полиции грубое нарушение не только собственных прав, но и самих принципов Biathlon Family, а также правил и норм международного спортивного и олимпийского движения.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.

На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.