РФ ведёт консультации с несколькими странами по возобновлению перелётов

Росавиация уже направила обращения авиавластям нескольких стран с предложением по возобновлению перелётов, говорится в сообщении ведомства. Некоторые из этих государств уже направили ответные предложения.
Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений, — уточнили в агентстве воздушного транспорта.
С какими именно странами ведётся диалог в агентстве не конкретизировали. Накануне СМИ со ссылкой на неопубликованное письмо Роспотребнадзора
10 июля источник ТАСС в авиавластях сообщил, что возобновление международных полётов из РФ возможно только на принципах взаимности и паритета. Соглашения об авиасообщении заключены с каждой страной Евросоюза и подразумевают возможность восстановления полётов в одну из стран, а не во все сразу.
Сгодня вице-премьер Татьяна Голикова назвала критерии, которыми будет руководствоваться правительство, решая вопрос о возобновлении авиасообщения с той или иной страной. Во-первых, рост числа заразившихся коронавирусом не должен превышать там в среднем 1% в сутки. Во-вторых, в течение двух недель в среднем должны заражаться не более 40 человек на 100 тыс. жителей, а коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1. При этом въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на COVID-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну.
Также ранее стало известно, что московский аэропорт Шереметьево
Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.
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