РФ ведёт консультации с несколькими странами по возобновлению перелётов

https://static.news.ru/photo/f4ee39d2-c2ca-11ea-9a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация уже направила обращения авиавластям нескольких стран с предложением по возобновлению перелётов, говорится в сообщении ведомства. Некоторые из этих государств уже направили ответные предложения.

Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений, — уточнили в агентстве воздушного транспорта.

С какими именно странами ведётся диалог в агентстве не конкретизировали. Накануне СМИ со ссылкой на неопубликованное письмо Роспотребнадзора сообщили , что в список стран, которые откроются для россиян на первом этапе (всего их будет два), вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма, заявил, что не обладает данными о возобновлении авиасообщения с 13 странами.

10 июля источник ТАСС в авиавластях сообщил, что возобновление международных полётов из РФ возможно только на принципах взаимности и паритета. Соглашения об авиасообщении заключены с каждой страной Евросоюза и подразумевают возможность восстановления полётов в одну из стран, а не во все сразу.

Сгодня вице-премьер Татьяна Голикова назвала критерии, которыми будет руководствоваться правительство, решая вопрос о возобновлении авиасообщения с той или иной страной. Во-первых, рост числа заразившихся коронавирусом не должен превышать там в среднем 1% в сутки. Во-вторых, в течение двух недель в среднем должны заражаться не более 40 человек на 100 тыс. жителей, а коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1. При этом въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на COVID-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну.

Также ранее стало известно, что московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта, писал NEWS.ru.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.