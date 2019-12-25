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Москва в ближайшее время примет симметричные меры в отношении британских СМИ в РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник.

Осенью 2019 года британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов до решения суда за «нарушение правил вещания» на территории королевства. Телеканал назвал это решение возмутительным и необоснованным.

В заявлении Ofcom говорится, что компания не была беспристрастна, когда показывала сюжеты о войне в Сирии, о деле Скрипалей и несколько других историй. При этом штраф в несколько раз превышает санкции, наложенные на другие СМИ за более серьёзные нарушения.

В ответ на это Роскомнадзор разработал поправки в законодательство РФ. Цель изменений — зеркальный ответ на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ. Кроме того, РКН объявил о начале проверки канала BBC World News, распространяемого на территории страны, а также интернет-ресурсов BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», писал NEWS.ru.