РФ уведомила США о процедурах по продлению ДСНВ

https://static.news.ru/photo/fe74466e-6616-11eb-8c0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия уведомила США о процедурах по продлению договора СНВ-3. В Вашингтоне выразили надежду на скорое завершение процесса. Об этом рассказал посол Соединённых штатов в РФ Джон Салливан.

Что касается ДСНВ, прогресс продолжается в реализации шагов, необходимых для продления договора... И я надеюсь, что он будет завершён очень скоро, — сказал Салливан.

Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го, передаёт РИА Новости.

О необходимости очередной пролонгации заявляла новая администрация США во главе с Джо Байденом. Этот вопрос был особенно актуален, учитывая то, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп приостановил консультации о продлении договора, так как Вашингтон не устроили текущие условия.

Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, однако Пекин отказался от этого. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока 5 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) стало успехом «думающего человечества» и дипломатии президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.