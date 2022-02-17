РФ распространила среди членов ООН данные о военных преступлениях Киева

Материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещённых методов войны распространило среди членов Совбеза ООН постпредство России. Об этом сообщает РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал иностранных дипломатов ознакомиться с материалами и предупредил, что они могут увидеть «ужасное».

Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовыми, что вы увидите ужасное, — сказал Вершинин.

Он также отметил, что Россия не вынашивает планов под каким-либо предлогом напасть на Украину.

Никто не ищет никаких предлогов для враждебных действий, как мы уже заявляли, у нас нет никаких агрессивных планов, — сказал дипломат.

Конфликт на востоке Украины длится более семи лет. Он начался в 2014 году, когда часть районов Донецкой и Луганской областей отказались признать новую власть и заявили о создании народных республик. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

Деэскалацию обсуждают в рамках контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения были изначально составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную позицию. По его мнению, документ посвящён деоккупации Донбасса и не решает всех вопросов.