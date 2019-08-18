https://static.news.ru/photo/feb3e42e-c1f6-11e9-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин 19 августа с рабочим визитом посетит Францию. Переговоры с главой Пятой республики Эммануэлем Макроном пройдут в его летней резиденции на юге страны — в форте Брегансон.

Согласованной программой визита предусмотрено, что пресс-конференция двух лидеров пройдёт сразу по их прибытии в форт Брегансон. В России считают, что такая повестка «выглядит несколько странно», и предлагают устроить выход Путина и Макрона к журналистам уже после переговоров, «чтобы обозначить какие-то итоги». Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что если изменить программу не удастся, то Путин пообщается с журналистами самостоятельно после всех мероприятий, сообщает « Интерфакс ».

По словам Ушакова, на переговорах в форте Брегансон президенты должны обсудить урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, а также перспективы проведения саммита РФ — Франция — ФРГ — Турция по Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Дипломат отметил, что американский лидер не будет принимать во внимание интересы Европы. Необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить непоследовательную политику Запада, подтолкнувшую Москву к Пекину, заявил Ведрин.