РФ призвала США отказаться от учений на Черном море
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:21, 23 июня 2021
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/wikimedia.org
Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Чёрном море, поскольку масштаб украино-американских учений Sae Breezу повышает риски непреднамеренных инцидентов в регион. Об этом заявило посольство РФ в США.
Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, — говорится в сообщении посольства России в Twitter.
Также в диппредставительстве отметили, что учения увеличивают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения Киева.
Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море, — подчёркивают в посольстве РФ.
Масштабные учения в Чёрном море должны пройти с 28 июня по 10 июля. В них предполагается задействовать 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Ранее официальный преставитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что под видом учений США поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем смогут использовать в конфликте в Донбассе.