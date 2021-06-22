РФ призвала США отказаться от учений на Черном море

Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Чёрном море, поскольку масштаб украино-американских учений Sae Breezу повышает риски непреднамеренных инцидентов в регион. Об этом заявило посольство РФ в США.

Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, — говорится в сообщении посольства России в Twitter.

Также в диппредставительстве отметили, что учения увеличивают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения Киева.

Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море, — подчёркивают в посольстве РФ.

Масштабные учения в Чёрном море должны пройти с 28 июня по 10 июля. В них предполагается задействовать 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.

Ранее официальный преставитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что под видом учений США поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем смогут использовать в конфликте в Донбассе.