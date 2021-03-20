РФ предложила изменить принцип организации «нормандских переговоров»

https://static.news.ru/photo/e2df4456-8963-11eb-b60e-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Заместитель руководителя администрации Кремля Дмитрий Козак отправил в Париж, Берлин и Киев письмо с предложениями по проведению «нормандских переговоров». Об этом в субботу, 20 марта, сообщили источники в Кремле.

В прошлый раз встреча лидеров указанных стран состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий. 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств.

Как подчеркнул источник в отечественной делегации, на последней встрече Украина отказалась в полной мере соблюдать режим прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями.

Козак предложил «нормандской четвёрке» зафиксировать обязательство Киева дать письменную позицию по выполнению «Минска-2», — цитирует ТАСС сообщение из Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидерами стран «нормандской четвёрки». Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на апрель такая встреча точно не запланирована.