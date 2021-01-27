«РФ потеряет территории»: Стрелков раскритиковал Путина за слова о войнах

https://static.news.ru/photo/80402d4a-60cf-11eb-aab6-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что глобальный конфликт, подобный Второй мировой войне, в настоящее время невозможен.

Пока существуют национальные государства, будет существовать соперничество между ними. Сколько бы ни говорили о вечном мире, он никогда не наступает. Поэтому зарекаться от вооружённых конфликтов невозможно. А вот насчёт войны всех против всех Путин, мягко говоря, лукавит. Сейчас в мире наметилось противостояние между двумя сверхдержавами — США и стремительно усиливающимся Китаем. Борьбу за сферы влияния мы будем наблюдать в ближайшее десятилетие, — рассказал НСН бывший глава ведомства.

Россия может стать территорией, за которую развернётся борьба. Поэтому Стрелков не исключил вероятность глобального конфликта между сверхдержавами. По его словам, также возможны региональные конфликты, однако они будут протекать на фоне противостояния Соединённых Штатов и КНР.

Стрелков заявил, что РФ необходимо воздержаться от «вхождения в лагерь США или Китая, чтобы не оказаться полем боя».

Где бы Россия ни оказалась, воевать придётся ей, её руками будут воевать. С последующим уничтожением, потерей территории, населения, экономики, самого государства. Насколько реально сохранение Россией нейтралитета, я сказать не возьмусь. Всё идёт к тому, что после Путина придёт ещё более подчинённый Западу человек, который втянет нас в это противостояние, — заключил он.

Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент РФ Владимир Путин признал , что глобальный мировой конфликт в «горячей» фазе сейчас невозможен, так как он привёл бы к концу цивилизации. Президент напомнил, что в XX веке неготовность и неспособность разрешать по существу международные проблемы обернулись Второй мировой войной.

При этом глава государства отметил, что существует вероятность столкнуться со «срывом в мировом развитии». По словам Путина, ситуация в мире может развиваться самым непредсказуемым образом. Политик считает, что государства мира должны принимать меры, чтобы не допустить худшего сценария.

Российский президент выступил на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев. Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.