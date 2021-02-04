РФ поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делам Навального

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Россия поставит перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем вопрос о присутствии европейских послов на суде по делам оппозиционного политика Алексея Навального. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова пояснила, что не имеет смысла вызывать в суд иностранных дипломатов по отдельности.

Мы завтра этот вопрос поставим перед господином Боррелем <...> комплексно. Их там было много, на всех время тратить не считаем нужным, а комплексно этот вопрос перед Евросоюзом поставим обязательно, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она также отметила, что «было бы неплохо» получить официальные объяснения от представителей посольств. По её словам, то, как дипломаты присутствовали на суде, было больше похоже на «флешмоб», так как представители дипмиссий потом отказывались от комментариев СМИ и старались избегать к себе повышенного внимания.

Мы поняли, что это политическая акция, она не единичная. Это часть глобального процесса, связанного с попытками вмешательства в суверенные дела России, — подчеркнула Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. При этом на заседании суда находилось около 15 дипломатов.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском Министерстве иностранных дел заявили, что высказывания представителей стран НАТО о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются политикой сдерживания РФ и являются вмешательством во внутренние дела страны.