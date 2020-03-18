https://static.news.ru/photo/cc3d45d6-6911-11ea-8f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imagebroker.com/Global Look Press

Российская сторона получила принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний.

Об этом сообщается на сайте посольства России в Черногории. Там уточняется, что черногорской стороне переданы списки граждан, имеющих билеты на возвращение в Россию.

Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории остались 1800 российских туристов. Сначала Подгорица отказывалась выдать Москве разрешение на их эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами. РФ в итоге согласилась пойти на условия балканской страны, однако посольство Черногории в России только начало заниматься сбором данных о своих гражданах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию беспрецедентным случаем в рамках взаимодействия стран в чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.