Российская сторона получила принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения граждан РФ самолётами отечественных авиакомпаний.
Об этом сообщается на сайте посольства России в Черногории. Там уточняется, что черногорской стороне переданы списки граждан, имеющих билеты на возвращение в Россию.
Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории остались 1800 российских туристов. Сначала Подгорица отказывалась выдать Москве разрешение на их эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами. РФ в итоге согласилась пойти на условия балканской страны, однако посольство Черногории в России только начало заниматься сбором данных о своих гражданах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию беспрецедентным случаем в рамках взаимодействия стран в чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.
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