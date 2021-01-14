РФ ожидает от новой администрации США поддержки моратория на РСМД

https://static.news.ru/photo/06795bd4-5711-11eb-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В Москве надеются, что новое руководство США ответит на предложение РФ по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в период смены команды в Белом доме российская сторона не станет углубляться в историю разногласий по ДРСМД. Однако ожидает, что Вашингтон обратит должное внимание на инициативы Москвы, направленные на предотвращение нового ракетного кризиса в Европе и витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Мы рассчитываем на готовность новой администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому и другим вопросам международной безопасности, — цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что риски ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном с приходом к власти Джо Байдена сохраняются. При этом подчеркнула, что общаться с РФ путём угроз и запугиваний бесперспективно.

Ранее NEWS.ru писал, что США планируют разместить в Европе гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России. По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О`Брайена, Вашингтон пойдёт на это шаг, если возникнет такая необходимость.

Договор РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.