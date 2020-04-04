РФ отправит в страны СНГ 300 тысяч тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/43bcafa8-763b-11ea-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Россия до конца весны отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для проверки на коронавирус, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований.

Как сообщает РБК, информацию подтвердил источник, близкий к оперативному штабу, и ещё один, близкий к МИД РФ. За март Россия отправила странам Содружества уже 1376 таких наборов.

Также, по словам представителя посольства Узбекистана в Москве, Россия действительно направила республике помощь. Однако он отказался называть число тестов.

Российскую помощь также подтвердил и представитель посольства Армении.

По линии министерств здравоохранения Армения направила запрос, и Россия безвозмездно предоставила необходимое количество тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, пилотный проект системы «Эвотек-Мирай Геномикс» для быстрой диагностики коронавируса стартует в апреле 2020 года в столице и области, а позже станет доступен по всей стране.