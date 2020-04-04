РФ отправит в страны СНГ 300 тысяч тестов на коронавирус

Россия до конца весны отправит в страны СНГ 3065 тест-наборов для проверки на коронавирус, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований.
Как
Также, по словам представителя посольства Узбекистана в Москве, Россия действительно направила республике помощь. Однако он отказался называть число тестов.
Российскую помощь также подтвердил и представитель посольства Армении.
По линии министерств здравоохранения Армения направила запрос, и Россия безвозмездно предоставила необходимое количество тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, пилотный проект системы «Эвотек-Мирай Геномикс» для быстрой диагностики коронавируса стартует в апреле 2020 года в столице и области, а позже станет доступен по всей стране.
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