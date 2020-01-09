https://static.news.ru/photo/2c9ec9ae-32e4-11ea-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия не согласна с призывом президента США Дональда Трампа стран-гарантов выйти из ядерной сделки.

Страна понимает позицию Тегерана и призывает к сохранению совместного всеобъемлющего плана действий в отношении ядерной программы Ирана, — цитирует представителей МИД Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп отказался от эскалации конфликта в Иране. Он также отметил, что в ходе полученного удара по военной базе США ни один американский гражданин не пострадал. Трамп призвал всех участников НАТО вести более активные действия на Ближнем Востоке.

Как показал опрос Ipsos and Reuters, большинство жителей штатов не поддерживают политику своего президента в отношении Ирана.