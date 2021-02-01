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РФ остановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

01:45, 02 февраля 2021
Фото: NASA/Global Look Press

Временно приостановлены российско-чилийские переговоры по размещению в южноамериканской стране станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен, - заявил в интервью ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2022–2023 годах в космос могут полететь четыре российских туриста.

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