РФ остановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

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Жители Крымского полуострова в 2014 году окончательно определились с тем, в какой стране они хотят жить. Об этом заявил глава комитета заксобрания Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя очередную инициативу экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Бывший украинский президент выступил с предложением провести всеукраинский референдум о необходимости возвращения неконтролируемых в настоящее время территорий. По его словам, выяснить следует мнение украинцев именно об этом, а не о...