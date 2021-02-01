РФ остановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

Временно приостановлены российско-чилийские переговоры по размещению в южноамериканской стране станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен, - заявил в интервью ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2022–2023 годах в космос могут полететь четыре российских туриста.