«РФ оно не омывает»: Захарова о «кладбище мигрантов» в Средиземном море

Россию и Белоруссию, которые страны Запада пытались обвинить в миграционном кризисе, Средиземное море не омывает. Так прокомментировала слова папы римского Франциска, назвавшего море «большим кладбищем» для нелегальных мигрантов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свою позицию дипломат изложила в своём Telegram-канале.

В субботу в обращении по случаю визита в Грецию Франциск назвал Средиземное море «большим кладбищем», имея в виду количество погибших в нём нелегальных мигрантов. Он также отметил, что в последние годы беглецы, спасаясь от войны и нищеты, на новом месте сталкиваются с враждебностью и эксплуатацией.

Папа римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнёрам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает, — подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат не впервые заявляет, что РФ не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Она также сообщала, что Запад пытается «подтянуть» РФ к этому кризису, чтобы использовать его как тяжеловесный фактор обвинений.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.

Власти Польши не исключили полного закрытия границ с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужно противостояние с Польшей, поскольку это может привести к войне.