РФ ограничила полёты авиакомпаний Словении, Латвии, Литвы и Эстонии

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе развитие ситуации в связи с проведением Россией спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждено <...> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, — рассказали в Кремле. Там также отметили, что лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов «двусторонней...