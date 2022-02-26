РФ ограничила полёты авиакомпаний Словении, Латвии, Литвы и Эстонии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:02, 27 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Москва приняла ответные меры на недружественные решения властей Словении, Латвии, Литвы и Эстонии по закрытию воздушного пространства для авиакомпаний из России или зарегистрированных там. Для авиакомпаний четырёх европейских стран теперь ограничены полёты в воздушном пространстве РФ, сообщает Росавиация.
В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полётов в пункты на территории РФ, включая транзитные полёты через воздушное пространство РФ, — отметили в ведомстве.
В Росавиации также подчеркнули, что решение Москвы полностью соответствует нормам международного права.
Ранее стало известно, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине, сообщил журналист телеканала ARD. Представитель берлинского бюро ARD уточнил, что о санкциях против авиакомпаний России ему рассказал информированный источник.