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Российские власти собираются в течение трёх месяцев обжаловать в Верховном суде Нидерландов решение суда Гааги о выплате $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа.

Обжалуем в течение трёх месяцев в Верховный суд Нидерландов, — цитирует «Интерфакс» представляющего интересы РФ главу Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрея Кондакова.

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступило в силу. При этом, у российской стороны остаётся право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.