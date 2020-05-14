РФ обеспокоена использованием темы коронавируса для сведения счётов

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Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов. Это необходимо делать, несмотря на продолжающуюся борьбу с COVID-19.

Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп, — отметил российский...