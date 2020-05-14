РФ обеспокоена использованием темы коронавируса для сведения счётов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на Западе активизировалась русофобия на фоне коронавируса. COVID-19 используется для сведения геополитических счётов.
Он подчеркнул, что Россию и Китай, которые оказали гуманитарную помощь многим странам, обвинили в попытке укрепить своё геополитическое влияние.
Особое беспокойство вызывает стремление использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом, — отметил политик.
По словам Рябкова, новое заболевание не привело к смягчению геополитических разногласий. Идеологическое и информационное противостояние обострилось,
Как писал NEWS.ru, Россия и США прорабатывают вопросы взаимной помощи в условиях пандемии.
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