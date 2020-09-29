РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

https://static.news.ru/photo/ebb2c286-0288-11eb-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPCW/flickr.com

Российская сторона не сомневается, что в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет зафиксировано наличие «Новичка» в пробах блогера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства техсекретариата ОЗХО, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Навальному стало плохо на борту самолёта, который летел из Томска в Москву 20 августа. Сначала он оказался в омской клинике, куда его после экстренной посадки в Омске доставили прямо с лайнера. Через два дня его перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charité. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего, писал NEWS.ru.