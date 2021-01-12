РФ не будет пересматривать отношения с Чехией из-за сноса памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/6887c2a8-5571-11eb-9192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cihla Radek/CTK/Global Look Press

Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге в апреле прошлого года не является поводом для пересмотра дружественных отношений между Россией и Чехией. Об этом заявил директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, ситуация со сносом памятника привела к нарушению чешской стороной положения договора. Тяпкин пояснил, что Москва неоднократно обращала на это внимание Праги, предложив провести соответствующие двусторонние консультации, которые так и не состоялись. Представитель МИД выразил надежду, что чешские партнёры предложат компромисс для решения созданной ими же ситуации.

Когда стало известно о сносе памятника, в российском Министерстве иностранных дел назвали это событие возмутительным и циничным. СК РФ возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России. Раскритиковал инициативу о демонтаже монумента и президент Чехии Милош Земан, назвав её глупостью незначительных чешских политиков.

Ранее NEWS.ru писал, что памятник советскому маршалу Александру Василевскому уже отлит и готов к установке. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

Конкурс на создание памятника был объявлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Минобороны. Победил в нём проект скульптора Алексея Чебаненко из Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Монумент будет открыт, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация в столице.