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Россия в качестве ответных мер после невыдачи американских виз представителям своей делегации предложила провести заседание первого комитета Генассамблеи ООН не в Соединённых Штатах, сообщает замглавы МИД России Сергей Рябков.

В отношении ответных мер мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс, — подчеркнул он в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил, что ситуация с невыдачей американских виз представителям российской делегации, которые собирались принять участие в сессии Генассамблеи ООН, заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, настало время задуматься о том, чтобы проводить важные международные мероприятия на более устойчивых площадках.

Десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала отказ в визах очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства».