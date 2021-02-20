РФ направила запрос для начала контактов с новой администрацией США

https://static.news.ru/photo/3b5fb588-f906-11e9-8018-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия направила запросы новой администрации США. Это необходимо для того, чтобы начать первые контакты. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Аатолий Антонов.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Life» Антонов отметил , что целью таких запросов является «начать разбираться, что мы можем сделать вместе».

Антонов признался, что надеется на подвижки по вопросам иранской ядерной сделки при новом главе американского государства Джо Байдене, а также еще по ряду вопросов.

Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению, — сказал Анатолий Антонов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna. Прививку он сделал неделю назад. Ещё через четыре недели он намеревается сделать второй укол. Об этом писал NEWS.ru.