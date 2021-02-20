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РФ направила запрос для начала контактов с новой администрацией США

01:33, 21 февраля 2021
Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия направила запросы новой администрации США. Это необходимо для того, чтобы начать первые контакты. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Аатолий Антонов.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Life» Антонов отметил, что целью таких запросов является «начать разбираться, что мы можем сделать вместе».

Антонов признался, что надеется на подвижки по вопросам иранской ядерной сделки при новом главе американского государства Джо Байдене, а также еще по ряду вопросов.

Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению, — сказал Анатолий Антонов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna. Прививку он сделал неделю назад. Ещё через четыре недели он намеревается сделать второй укол. Об этом писал NEWS.ru.

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