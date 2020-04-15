РФ намерена продолжать работу с другими странами в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c92157c2-8160-11ea-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о намерении российской стороны продолжать сотрудничество с другими странами в борьбе с коронавирусом.

Оказание содействия странам-партнёрам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено, — заявили представители ведомства.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора ежедневно мониторят ситуацию с распространением инфекции в других странах, так как это напрямую влияет на здоровье российских граждан.

Ранее лидеры государств — членов Евразийского экономического союза поддержали необходимость сотрудничества. Они также выразили России благодарность за предоставление тестов для диагностики COVID-19.

NEWS.ru также писал, что Роспотребнадзор отреагировал на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний усомнился в эффективности российских тестов.