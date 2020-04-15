РФ намерена продолжать работу с другими странами в борьбе с COVID-19

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о намерении российской стороны продолжать сотрудничество с другими странами в борьбе с коронавирусом.
Оказание содействия странам-партнёрам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено, — заявили представители ведомства.
Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора ежедневно мониторят ситуацию с распространением инфекции в других странах, так как это напрямую влияет на здоровье российских граждан.
Ранее лидеры государств — членов Евразийского экономического союза поддержали необходимость сотрудничества. Они также выразили России благодарность за предоставление тестов для диагностики COVID-19.
NEWS.ru также писал, что Роспотребнадзор отреагировал на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний усомнился в эффективности российских тестов.
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